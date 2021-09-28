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الثلاثاء، 28-09-2021 03:48 م

توصية مرتقبة من لجنة الاوبئة نهاية الاسبوع

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن لجنة الأوبئة ستبحث خلال اجتماعها نهاية الأسبوع اعطاء الجرعة الثالثة لفئات جديدة.

وأضاف البلبيسي إن الوزارة تدرس التوسع باعطاء الجرعة الثالثة لفئات جديدة، ولكن لن تكون لكافة الفئات بالمطلق، لافتا إلى أن الوزارة كانت قد بدأت باعطاء الجرعة الثالثة للفئات التي تعاني من أمراض نقص المناعة.

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