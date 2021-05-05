توصية من المركز الوطني لحقوق الانسان بتعديل أمر الدفاع رقم 8

الوكيل الاخباري - أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم تقريره حول أثر جائحة كورونا على الحقوق المدنية والسياسية عن الفترة من شهر آذار إلى أيار 2020، وهي الفترة التي شهدت حظرا شاملا يطبق لأول مرة في المملكة.

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وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات، أبرزها: ضرورة إحاطة اللجوء إلى تطبيق قانون الدفاع والأحكام العرفية، بضوابط دستورية تكفل حماية الحقوق والحريات العامة، واقتصار التوقيف بسبب مخالفة أوامر الدفاع على السلطة القضائية، ومراعاة عدم الاكتظاظ في مراكز التوقيف المؤقت .

وأوصى التقرير بضرورة تعديل أمر الدفاع الثامن، بإلغاء البند المتضمن نشر أو إعادة نشر أو تداول أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس، أو إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي .



