الأربعاء 05-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اللون الأحمر يُخيم على مؤشر بورصة عمان

اسواق عجلون وكفرنجة تشهد انتعاشا تجاريا

استمرار مجلسي' اتحاد شركات التأمين' و 'المحاسبين القانونيين'

21 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

25 الف مواطن تلقوا لقاح كورونا بالعقبة

تحرير 17 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين في الزرقاء

صحة الزرقاء لـ الوكيل : لا إصابات جديدة بالمتحور الهندي في المحافظة

السعودية : قرار وشيك بإلغاء الحج للقادمين من الخارج

مواطنون : الغاء الحظر الشامل لا يكفي

تفاصيل تطعيم معلمي العاصمة عمان غداً الخميس

الأربعاء، 05-05-2021 02:18 م

توصية من المركز الوطني لحقوق الانسان بتعديل أمر الدفاع رقم 8

03d65297-5bf0-4aa3-a234-f8f365a6f2ae


الوكيل الاخباري - أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم تقريره حول أثر جائحة كورونا على الحقوق المدنية والسياسية عن الفترة من شهر آذار إلى أيار 2020، وهي الفترة التي شهدت حظرا شاملا يطبق لأول مرة في المملكة.

اضافة اعلان

وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات، أبرزها: ضرورة إحاطة اللجوء إلى تطبيق قانون الدفاع والأحكام العرفية، بضوابط دستورية تكفل حماية الحقوق والحريات العامة، واقتصار التوقيف بسبب مخالفة أوامر الدفاع على السلطة القضائية، ومراعاة عدم الاكتظاظ في مراكز التوقيف المؤقت . 

 

وأوصى التقرير بضرورة تعديل أمر الدفاع الثامن، بإلغاء البند المتضمن نشر أو إعادة نشر أو تداول أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس، أو إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي . 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-52

بلدية الكرك تضبط 30 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

06787d14b4f6d2f30cea11f3ecbe408f

اسواق عجلون وكفرنجة تشهد انتعاشا تجاريا

قر

استمرار مجلسي' اتحاد شركات التأمين' و 'المحاسبين القانونيين'

1qidIdbVOI861T5QkQAJ3ulkWlpFJlIgJdiFoLob

25 الف مواطن تلقوا لقاح كورونا بالعقبة

مخالفة

تحرير 17 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين في الزرقاء

زرقاء

صحة الزرقاء لـ الوكيل : لا إصابات جديدة بالمتحور الهندي في المحافظة

أخبار متعلقة
4202129214121943661028

ادارة الازمات تحذر من عدم تلقي لقاح كورونا المتوفر

4202123165912609081155

مركز ادارة الازمات يدعو للاسراع في تلقي لقاح كورونا

4202123165912609081155

ادارة الازمات : لنأخذ اللقاح وتعود الحياة الى طبيعتها

4202110112931472712421

تفاصيل استثناءات الحظر الشامل

حظر-الاردن7

ادارة الازمات : بأخذ لقاح كورونا تعود الحياة الى طبيعتها

4202119411979105086

ادارة الازمات توضح آلية الحصول على شهادة تطعيم بعد تلقي لقاح كورونا