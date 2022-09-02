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الجمعة، 02-09-2022 11:27 ص

توصية من المواصفات والمقاييس حول شحن المركبات الكهربائية

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

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 أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس ضرورة توافر بديل آمن عن أداة توصيل شاحن المركبات الكهربائية ( adaptors) في مواقع محطات الشحن، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة لجميع أنواع السيارات الكهربائية التي تدخل المملكة.


وكشفت المؤسسة لـ "الوكيل الاخباري" انها أوصت بتوفر محطات شحن لجميع مداخل السيارات بشتى أنواعها لتحديد المرجعيات ضمن المواصفات الأردنية
وبينت أن سبب منع استخدام أداة التوصيل بين منافذ محطات الشحن والمركبات غير المتوافقة يأتي امتثالاً لاشتراطات المواصفة القياسية الأردنية .


وأشارت إلى المخاطر المتمثلة بحدوث أعطال في المركبة الكهربائية أو محطات الشحن، وارتفاع درجات حرارة المركبة أثناء الشحن، وإمكانية تشكل شرارة كهربائية قد يتسبب في خطر محتمل على المستخدم.


وكانت قد قررت مؤسسة المواصفات والمقاييس، منع استخدام أداة التوصيل بين منافذ محطات الشحن والمركبات غير المتوافقة المنتشرة بالمملكة.

 




 

 


 

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