توصية من لجنة الأوبئة بإعادة الحظر الشامل الجمعة

الوكيل الإخباري - علم "الوكيل الإخباري" ، أنه هنالك توصية من لجنة الأوبئة ، تتمثّل بإعادة الحظر الشامل الجمعة ، مع إتاحة صلاة الجمعة بالسير على الأقدام ، جاء ذلك وفق مصدر مطلع .

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وبين المصدر ، أن هنالك توصية أخرى بشأن الحظر الجزئي الليلي ، حيث أنه من المرجح أن تكون عند الساعة العاشرة مساءً للأفراد ، وعند التاسعة للمنشآت .

ونوّه المصدر ، أن التوصيات قيد "التشاور" مع اللجنة والجهات المعنية، حيث يتم مراجعة قرارات يتم العمل بها حاليا ، للسيطرة على تفشّي الوباء ، في المملكة ، موضحا أن الأمر بحاجة إلى "التريّث" في اتخاذ هذا النوع من القرارات .

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