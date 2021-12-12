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الأحد، 12-12-2021 06:54 م

توصية من لجنة الأوبئة لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور مهند النسور إن الدراسات التي اجريت مؤخرا في المراكز العالمية أكدت أنه أصبح لزاماً أخذ الجرعة الثالثة من كورونا.

ولفت عبر قناة المملكة إلى أن العديد من الدراسات أظهرت أن الجرعتين لا تكفي للوقاية من كورونا .

من جانبه قال عضو لجنة الأوبئة بسام حجاوي إنه يوصي بتلقي 3 جرعات من لقاحات كورونا للحفاظ على المناعة مؤكدا أن جرعتين من اللقاح لا تكفي.

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