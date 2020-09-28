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مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس




الإثنين، 28-09-2020 08:46 ص

لمن لا تظهر عليهم الأعراض

توصية من لجنة الأوبئــة

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عينة فحص لفيروس كورونا


الوكيل الإخباري - أكد مصدر طبي ، عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، أنه تم التوصية فيما يتعلّق بالحجر المنزلي لمصابي فيروس كورونا، الذين لم تظهر عليهم أعراض الفيروس، وذلك خلال اجتماع عُقد أمس الأحد  .

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ولفت المصدر في معرض حديثه لـ"الوكيل الإخباري " ، أنه تمّ البحث في ظروف المعيشة للمصابين ، حيث أن هنالك مصابين يقطنون في منازل صغيـــرة، الأمر الذي يحول دون عزلهم عن باقي أفراد عائلته ، ما ينعكس سلبا ، ويزيد من المخالطين .

 

وبين ، أنه في هذه الحالة ، يتم العمل على عزله مؤسسيّا ، في حال توافر مكان للمصاب.

 

وفي ردّ على ســؤال حول التوصيات ،بشأن دوام طلبة المدارس والجامعات ، أوضح المصدر ، أن القــرار مناط بوزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزير التربية والتعليم ، بحسب دراسات في هذا الشأن ، بما يتناسب والوضع الوبائــي الراهن.

 

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