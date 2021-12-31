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الجمعة، 31-12-2021 05:43 م

توصية من وزير تربية اسبق في حالة عودة التعليم عن بعد

مدرسة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قدم وزير الصحة ووزير التربية والتعليم الأسبق واستاذ جراحة الدماغ والأعصاب في الجامعة الأردنية الدكتور وليد المعاني،في تغريدة له عبر حسابه على منصة "تويتر" ، مقترحا للحكومة يخص الأمهات العاملات، في حالة عودة التعليم عن بعد.

وقال المعاني : "في حال عدنا للتعليم المدرسي عن بعد إن دعت الحالة الوبائية لذلك. فقد يكون من المناسب السماح للأمهات الموظفات اللاتي لهن أطفالا دون الصف السادس الاساسي، أن يعملن من منازلهن حتى يتمكن من رعاية الأطفال خلال فترة التعلم عن بعد".

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