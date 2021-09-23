توصية هامة من لجنة الاوبئة

الوكيل الاخباري - شدد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي الخميس، على عدم التهاون في التعامل مع الأشخاص غير الملتزمين بالبروتوكول الصحي للحفاظ على المنحنى الوبائي الذي وصل إليه الأردن.



وأشار، إلى أن الوضع الوبائي محليا في الأسبوع التاسع عشر "جيد ومستقر"؛ مما أعطى الحكومة فرصة للبدء بالمرحلة الثالثة لإعادة فتح شامل ومستدام.



ودعا حجاوي، إلى "ضرورة الالتزامات بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الوضع الوبائي الحالي".

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