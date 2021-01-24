توصيتان هامتان للعمل على حسر وباء كورونا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني -أكد مصدر طبي ، أن هنالك توصية بعدم إعادة فتح صالات الأفراح ، بالرغم من تحسّن الوضع الوبائي الراهن في المملكة خلال الفترة الحالية .

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وعلّل المصدر ، الأحد، لـ"الوكيل الإخباري"، ذلك، بمنع التجمعات ، حيث عدم التقيّد بالتباعد الجسدي ، الذي يعتبر عاملا أساسيا لزيادة نسبة إصابات فيروس كورونا ، عدا عن عدم الالتزام بأمر الدفــاع .

" لا نريد أن نحكُم على الحالة الوبائية الراهنة في الأردن ، من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها ، فالأمر بحاجة إلى دراسة حثيثة ، خاصة بشأن إعادة فتح قطاعات اقتصادية مختلفة، وإن كان هنالك تراجعا ملحوظا في إصابات ووفيات كورونا "، وفق المصدر .

وأوضح أن هنالك توصية هامة ، يُجدر التشديد عليها ، تتلخّص بأهمية الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية عند بدء العام الدراسي الجديد ، حيث ارتداء الكمامات واستخدام المعقمات ، والعمل على التباعد الجسدي بين الطلبة، والكوادر العاملة في المدارس، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المخالفة منها .

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