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الأربعاء، 18-10-2023 06:45 م

توضح حول دوام المدارس يوم الخميس

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم ان دوام المدارس الحكومية والخاصة ليوم غد الخميس كالمعتاد وما يتم تداوله عن قرار بعطلة غير صحيح .

الى ذلك قررت عدد من المدارس الخاصة تعليق الدوام الدراسي أو إنهاء الدوام مبكراً قبل موعده المحدد اليوم الأربعاء برغم من تأكيد وزارة التربية والتعليم على سير الدوام المدرسي بشكل طبيعي . 

وأعلنت مدارس خاصة عن انتهاء الدوام المدرسي مبكراً ، وارسلت رسائل لأولياء الأمور لأخذ ابنائهم من المدارس بالرغم من ان العديد من هذه المدارس بعيدة عن مواقع السفارات التي تشهد وقفات .

وكانت وزارة التربية والتعليم نفت صدور أية قرارات بشأن تعليق دوام المدارس اليوم الأربعاء مؤكدة على سير دوام كافة المدارس بشكل طبيعي .

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