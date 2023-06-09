توضح كويتي حول سحب اعتماد التخصصات الطبية في الأردن

الوكيل الاخباري -
نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادرها قولهم إن قرار وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حمد العدواني بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية بالأردن ومصر، لا يشمل الراغبين في دراسة هذه التخصصات على نفقتهم الخاصة.اضافة اعلان
وأضافت الصحيفة الكويتية، أن القرار الكويتي لم يسحب الاعتماد من التخصصات الطبية الأربعة "طب بشري، طب أسنان، دكتور صيدلة والصيدلة" بل أوقف فقط الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين وضم البعثة، ونقل مقر البعثة إلى الأردن ومصر.
وبينت المصادر، أنه لا يزال بإمكان الطلبة الراغبين بالالتحاق بهذه التخصصات، على نفقتهم الخاصة للدراسة بها، مؤكدة أن القرار جاء بعد تقارير أكاديمية متخصصة قيمت جودة التعليم في هذه الجامعات للطلبة الكويتيين تحديدًا. القبس