توضيحات حكومية بشأن الدوام الوجاهي بالمدارس والجامعات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، المهندس صخر دودين أن الحكومة ماضية في إجراءات عودة التعليم الوجاهي في الجامعات الشهر المقبل، كاشفاً عن حملة سيطلقها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتعاون مع وزارة الصحة قريباً لتكثيف عدد المراكز المخصصة لتلقي المطاعيم المضادة لكورونا في الجامعات.



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وعلى ذات النسق أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد خير أبو قديس، أنه لا رجعة عن التعليم الوجاهي في المدارس، شريطة الالتزام بالبروتوكول الصحي ومتطلباته، لاسيما في ظل انخفاض نسب الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا بين الطلبة على مستوى المملكة، ما يدفع للاستمرار به.