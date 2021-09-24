الجمعة 24-09-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

الملك يعزي الفراية

توضيحات حكومية بشأن الدوام الوجاهي بالمدارس والجامعات

وزير الزراعة: توزيع أحطاب على عائلات تعيش بمحيط غابات لتخفيف الاعتداءات

السماح للقادمين من هذه الدول بالدخول الى المملكة ضمن البروتوكول المعتمد

الرئيس اللبناني: ندين الاعتداء الإسرائيلي على حدودنا البحرية

عباس يمهل الاحتلال عاماً للانسحاب من الأراضي المحتلة

أمانة عمان تكشف استعداداتها للشتاء

تحذير من الارصاد الجوية

اعطاء 6.886546 مليون جرعة من اللقاح في الاردن

الجمعة، 24-09-2021 08:26 م

توضيحات حكومية بشأن الدوام الوجاهي بالمدارس والجامعات

مدرسة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، المهندس صخر دودين أن الحكومة ماضية في إجراءات عودة التعليم الوجاهي في الجامعات الشهر المقبل، كاشفاً عن حملة سيطلقها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتعاون مع وزارة الصحة قريباً لتكثيف عدد المراكز المخصصة لتلقي المطاعيم المضادة لكورونا في الجامعات.

اضافة اعلان

 وعلى ذات النسق أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد خير أبو قديس، أنه لا رجعة عن التعليم الوجاهي في المدارس، شريطة الالتزام بالبروتوكول الصحي ومتطلباته، لاسيما في ظل انخفاض نسب الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا بين الطلبة على مستوى المملكة، ما يدفع للاستمرار به.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920211419036627790591

الملك يعزي الفراية

رئاسة

وزير الزراعة: توزيع أحطاب على عائلات تعيش بمحيط غابات لتخفيف الاعتداءات

920211915858353685498

السماح للقادمين من هذه الدول بالدخول الى المملكة ضمن البروتوكول المعتمد

820214234927838819212

أمانة عمان تكشف استعداداتها للشتاء

وزارة الصحة

اعطاء 6.886546 مليون جرعة من اللقاح في الاردن

920212318265295183271

نسبة الفحوصات الايجابية ترتفع في الاردن

أخبار متعلقة
8202129182220718614747

الحكومة : فحص PCR لن يبقى مجاناً

حظر

الحكومة : المرحلة الأخيرة من خطة فتح القطاعات تدخل حيز التنفيذ غداً

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

الحكومة تعلن عن قرارات واجراءات هامة

820212218312536903019

الحكومة : هناك توجه لدعم الرواتب في القطاع الخاص

8202127124414269778557

الحكومة : تلقي المطاعيم يزيد من نسبة المناعة المجتمعية

7202129114347117636717

وزير الاعلام : مؤشرات ايجابية ومبشرة تمكن الحكومة من اطلاق جهود التعافي