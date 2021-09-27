الإثنين 27-09-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

إصابة ولي العهد بفيروس كورونا

الاتحاد الدولي لصون الطبيعة يطلق نشاطات مشروع الصحراء الذكية

الوهادنة عن الوضع الوبائي: يمكن أن نشاهد ارتفاعاً أعلى بالإصابات

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدرة

قعوار مديرا تنفيذيا لمهرجان جرش عوضا عن سماوي

الصحة: مناقشة مقترح إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا الأسبوع الحالي

قرار بحبس موظفتين حكوميتين 5 سنوات

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

عمل الطفيلة تنظم يوما وظيفيا لتوفير 230 فرصة

عاجل

إصابة ولي العهد بفيروس كورونا

الإثنين، 27-09-2021 04:19 م

توضيحات حكومية هامة بشأن دوام المدارس والجامعات

مدرسة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، المهندس صخر دودين أن الحكومة ماضية في إجراءات عودة التعليم الوجاهي في الجامعات الشهر المقبل، كاشفاً عن حملة سيطلقها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتعاون مع وزارة الصحة قريباً لتكثيف عدد المراكز المخصصة لتلقي المطاعيم المضادة لكورونا في الجامعات.
 
 وعلى ذات النسق أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد خير أبو قديس، أنه لا رجعة عن التعليم الوجاهي في المدارس، شريطة الالتزام بالبروتوكول الصحي ومتطلباته، لاسيما في ظل انخفاض نسب الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا بين الطلبة على مستوى المملكة، ما يدفع للاستمرار به.

بدوره نفى مصدر مطلع نية وزارة التربية والتعليم إلغاء العمل بنظام التناوب وعودة الدوام بشكل يومي في المدارس الحكومية.

وشدد على أن الوزارة تعمل وفقا للبروتوكول الصحي الذي أقرته الجهات الصحية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920216125836986578148

إصابة ولي العهد بفيروس كورونا

www

الاتحاد الدولي لصون الطبيعة يطلق نشاطات مشروع الصحراء الذكية

9202119234734102410904

الوهادنة عن الوضع الوبائي: يمكن أن نشاهد ارتفاعاً أعلى بالإصابات

9202124203749270107426

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدرة

رئاسة

قعوار مديرا تنفيذيا لمهرجان جرش عوضا عن سماوي

920214192520718256150

الصحة: مناقشة مقترح إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا الأسبوع الحالي

أخبار متعلقة
1631130417683

الصحفيين تثمن استجابة الحكومة لمطالبها بشأن أنظمة الإعلام

حظر

الحكومة : المرحلة الأخيرة من خطة فتح القطاعات تدخل حيز التنفيذ غداً

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

الحكومة تعلن عن قرارات واجراءات هامة

820212218312536903019

الحكومة : هناك توجه لدعم الرواتب في القطاع الخاص

طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن

الحكومة : لا رجعة عن التعليم الوجاهي بالمدارس

7202129114347117636717

وزير الاعلام : مؤشرات ايجابية ومبشرة تمكن الحكومة من اطلاق جهود التعافي