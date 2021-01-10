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وصول الدفعة الأولى من مطعوم كورونا الى الأردن

الأحد، 10-01-2021 09:41 ص

توضيحات هامة حول الفئات التي ستاخذ لقاح كورونا في الاردن

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الوكيل الاخباري - عماد عجلوني -  قال مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس انه مع وصول الدفعة الاولى من اللقاح الصيني ضد كورونا والاستعداد للبدء باعطاء المطعوم يجب التنبيه على عدة امور وتوجيه رسالة للمواطنين .

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وقال شركس ان هناك اولوية لاعطاء المطعوم في المرحلة الاولى للعاملين بالقطاع الطبي وستكون الاولوية ايضا للعاملين بشكل مباشر مع مرضى كورونا وليس كل الكوادر الطبية .

 

واضاف ان من بين الفئات التي لها اولوية ايضا كبار السن فوق الستين عاما ومن هم مصابون بالامراض المزمنة الخطيرة .

 

واضاف شركس ان الاطفال دون سن 16 عاما لن يتم اعطاء لقاح كورونا لهم . 


 




 

 


 

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