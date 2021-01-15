الجمعة 15-01-2021
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الجمعة، 15-01-2021 05:56 م

توضيحات هامة من الصحة حول فئات تحتاج لاستشارة طبية قبل تلقي لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الاولية الدكتور غازي شركس، ان هناك فئات تحتاج استشارة طبيبها قبل تلقي اللقاح الخاص بكورونا وتشمل من لديهم مناعة منخفضة بسبب امراض مناعية او من يتلقون علاجا كيماويا ومن لديه تاريخ سابق لتحسس شديد.

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وبين الدكتور شركس اليوم الجمعة، ان الفئات المستثناة من اخذ لقاح كورونا هن الحوامل والمرضعات ومن يخططن للحمل ومن هم دون 16 عاما ومن لديهم حساسية مفرطة بمعنى شديدة تؤدي الى صدمة حساسية سواء لدواء او غذاء.


واشار الدكتور شركس الى ان هناك فئات مستثناة حاليا لاعتبارهم فئة ليست ذات اولوية ولديهم مناعة وهم المصابون بفيروس كورونا حاليا او سابقا.

 

ودعا الدكتور شركس الفئات المستثناة الى عدم التسجيل على الموقع المخصص لأخذ اللقاح.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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