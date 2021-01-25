توضيحات هامة من لجنة الاوبئة حول انتهاء الموجة الثانية من كورونا بالاردن

الوكيل الاخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور بسام الحجاوي في تصريحات اذاعية أن فيروس كورونا ينتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية التي تتميز بحدوث طفرات وتحور وتغييرات وهذا ما أدى إلى سرعة انتشار الفيروس.

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وأشار الدكتور الحجاوي إلى أن الطفرة الجديدة للفيروس انتقلت إلى العديد من دول العالم عن طريق السفر واتخذت العديد من الدول عدة إجراءات لمحاولة السيطرة على انتشار الفيروس مؤكداً أنه لا يوجد دليل يثبت أن هذه الطفرة قامت بتغيير كلي في هيكلة الفيروس .





ودعا الحجاوي إلى عدم الالتفات إلى المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتعلق بالمطاعيم وأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة .



وبين الحجاوي ان الفئات المستثنية من التطعيم هي ( الحوامل والأشخاص تحت سن 18 عاما والأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة ) ، أما من يعانون من أمراض أخرى مثل الضغط و السكري والربو فلا مانع من اخذ المطاعيم ، مشيراً إلى أن الجهات المختصة ترصد الآثار الجانبية لكل شخص اخذ المطعوم من خلال وضعه تحت المراقبة لمدة نصف ساعة .



وأضاف الحجاوي أن وباء كورونا لم ينتهي من العالم وأن الكثير من الدول دخلت في موجة ثالثة من الوباء ، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وهي ارتداء الكمامة و التباعد الجسدي .

واكد الحجاوي أن الأردن الآن في نهاية الموجة الثانية من الوباء مشيراً إلى تحسن الوضع الوبائي حيث قلت أعداد الإصابات والوفيات ومعدلات الإشغال للأسرة في المستشفيات وتم فتح المزيد من المستشفيات الميدانية لمعالجة فيروس كورونا .



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