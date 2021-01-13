الأربعاء 13-01-2021
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توضيحات هامة من وزارة الصحة حول مراحل اخذ لقاح كورونا بالتفصيل

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الدكتور احمد غريز مدير مركز صحي الجبيهة الشامل احد مراكز التطعيم المعتمدة للقاح كورونا ان خطوات اخذ المطاعيم سهلة وبسيطة حيث يدخل المريض الى الغرفة المخصصة لاخذ اللقاح ويتم قياس درجة الحرارة وتوثيق البيانات عبر برنامج حكيم و توجيه عدة اسئلة له قبل اخذ اللقاح .

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وقال الدكتور غريز ان اهم الاسئلة التي يتم سؤالها للشخص هي هل يعاني من امراض مزمنة او هل هناك تحسس من انواع معينة من الادوية .

 

واضاف الدكتور غريز انه يتم الطلب من المواطن بعد ذلك بالجلوس على كرسي اخذ المطاعيم والكشف عن كتفه لاخذ اللقاح .

 

وبعد اخذ اللقاح يبقى الشخص قيد المراقبة داخل مركز اخذ اللقاح لمدة 15 دقيقة بعدها يتم السماح له بمغادرة المكان . 


 




 

 


 

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