توضيح امني حول ادعاء حدث بضربه من قبل 5 أشخاص وإلقائه بالشارع في صويلح

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ورد بلاغ الى غرفة عمليات شمال عمان بوجود حدث يبلغ من العمر (١٥) عام مصاب وملقى على الارض في منطقة حي المسلخ / صويلح .



وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان الاجهزة الامنية تحركت الى الموقع وتبين ان الحدث مفقود بتاريخ ١٣-٦-٢٠٢٢ وعليه بلاغ بالفقدان لدى مركز امن المنارة حيث يدعي حسب افادته بقيام خمسة اشخاص معروفين بضربه والقائه بالشارع العام بسبب خلافات مالية مع والده وتم اسعافه الى مستشفى السلط ووصفت حالته بالمتوسطة فيما تم فتح تحقيق بالحادثة .

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