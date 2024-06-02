توضيح بشأن أسئلة امتحان التمريض "الورقة الثالثة" لطلبة الشامل

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات



أكد مدير وحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين السرحان إن منحنى صعوبة أسئلة "الورقة الثالثة" لطلبة تخصص التمريض كان مثالياً على حد وصفه.



وقال السرحان لـ "الوكيل الإخباري" إن الجامعة قامت بانتاج منحنى توزيع صعوبة الأسئلة وتبين أن الأسئلة مصنفة 50% سهلة و 25% متوسطة و 23% ما فوق المتوسط و3% تراعي الفروقات الفردية.



وكشف أن مستوى صعوبة الأسئلة المعياري يعني أن نسبة النجاح في الورقة الثالثة لن تقل عن 65% .



وبين أن الامتحان يكون بموجب مخرجات مهارات معتمدة، والتصحيح يكون بأسلوب منحنى الصعوبة، مشيرا إلى أن الجامعة تقوم بشكل دوري بتحديث بنك الأسئلة .



وأضاف ان 22 كلية تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية تدرس تخصص التمريض منها ما هو متخصص ومنها ما هو عام.



وأوضح انه ورد في امتحان التمريض "الورقة الثالثة من كل مجال 12 سؤالا والذي يبلغ عددهم بالأصل8 مجلات.



وكان قد وصل "الوكيل الإخباري" شكاوى من صعوبة أسئلة الورقة الثالثة لتخصص التمريض لطلبة الشامل الدورة الربيعية والتي تقدم اليها الطلبة قبل أيام .



وبين طلبة التمريض أن نسبة كبيرة من الأسئلة من خارج نطاق الخطة المشمولة في امتحان الشامل ولا تراعي الفروقات الفردية وأن توزيع الأسئلة على المواد المشمولة لا تغطي جميع مواد الخطة وأن أكثر من 60%تعتبر أسئلة تفكير ناقد ويوجد أسئلة خياراتها غير صحيحة بالإضافة إلى وجود أسئلة من مواضيع تم حذفها لبعض المواد من قبل المدرس وتعتبر خارج الخطة .



وتصدر هاشتاغ "#شامل _تمريض_الدورة الربيعية" مواقع التواصل الاجتماعي عقب امتحان الورقة الثالثة قبل أيام.



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