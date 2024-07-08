توضيح بشأن ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 2.1% لنهاية شهر أيار الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أسعار المستهلك (التضخم) بلغت نسبته 1.81% للشهر ذاته.



ووفق تقرير للبنك الدولي، فإن أسعار الأغذية في الأردن انخفضت في شهر نيسان بنسبة -0.1% بعد 10 أشهر على الأقل من الارتفاع المستمر.



التقرير، أشار إلى أن أسعار الأغذية ارتفعت بنسب 1.5% في آذار الماضي، و1.8% في شباط، و3% في كانون الثاني و2.2% في كانون الأول من العام 2023، و0.8% في تشرين الثاني، 1.7% في تشرين الأول، 1.3% في أيلول، 0.6% في تموز الماضي، و1.2% في آب الماضي، رغم تراجعها 1% بنهاية حزيران و1.9% بنهاية أيار.



وبين التقرير أن برنامج الأغذية العالمي في الأردن يواجه نقصاً في التمويل منذ تموز 2023، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 30% في المستويات العادية من المساعدات النقدية للاجئين في الأردن.

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