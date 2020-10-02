توضيح بشأن الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - نتيجة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة ، فقد خرجت تصريحات حكومية ، توضح أن الحظر الشامل "غير وارد" ، نتيجة لتبعاته السلبية ، على المملكة ، وعلى المواطنين .
الحظر الشامل ، بات السيناريو الذي يتحدث به كثيرون ، إلا أنه حتى اليوم "مستبعد" ،عن الطاولة الحكومية ، بعد دراسات في هذا الشأن ، إلا أن الحكومة تقوم باتخاذ عدة إجراءات، عند اكتشاف إصابات جديدة بالفيروس، في منطقة معينة كالعزل والحظر الشامل ، على تلك المنطقة، فحسب .
التطمينات الحكومية ، بهذا الشأن ، باتت سيدة الموقف ، خاصة خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة للقفزات المتتالية لأعداد الإصابات ، التي أصبحت تتعدى (1000) إصابة في اليومين الماضيين، عدا عن أعداد الوفيات اليومية.
الحظر الشامل ، تعبير انتهى في الوقت الراهن ، وعلى الأردنيين الاطمئنان.
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