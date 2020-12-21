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الإثنين، 21-12-2020 03:13 م

توضيح بشأن النقل البري بين الأردن والسعودية

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، أن حركة الشحن ونقل البضائع والسلع بين الأردن والسعودية مستمرة دون توقف.

وقال اللوزي، إن حركة الشحن بين البلدين لن تتأثر بقرارات تعليق الدخول إلى السعودية عبر المنافذ الحدودية البرية، وأن الشحن مستمر كما هو عليه.

واستثنت الإجراءات العاجلة التي اتخذتها السعودية لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من الدول، حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس، وفق ما تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة النقل.

 




 

 


 

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