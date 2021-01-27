توضيح بشأن تعيينات وزارة التربية والتعليم

الوكيل الاخباري -

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أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية، نجوى قبيلات، أن المنسّب بتعيينهم في الوزارة ممن توقفت اجراءات تعيينهم العام الماضي، سيباشرون عملهم في اليوم التالي من اقرار جدول التشكيلات لسنة 2021.وأضافت قبيلات في مقابلة عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن الوزارة قررت تكليف المنسّب بتعيينهم لتعليم طلبة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى بالتدريس على حساب التعليم الاضافي لحين صدور جدول التشكيلات، حيث سيتمّ تثبيتهم فور اصدار جدول التشكيلات.وأرجعت قرار الوزارة بالحرص على عدم تغيّر المعلم على الطفل في هذه المرحلة الحساسة.إلى ذلك، قالت قبيلات إن العاملين في المدارس من معلمين واداريين سيخضعون لأوامر الدفاع في حال قام أحدهم بمخالفة تلك الأوامر من ناحية الالتزام بالكمامات وغيرها.