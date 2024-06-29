توضيح بشأن شراء المكيفات في الاردن

الوكيل الاخباري - أكد عاملون في قطاع الكهرباء والإلكترونيات أن القطاع قادر على التعامل مع الطلب الكبير على المكيفات وتوفير الكميات المطلوبة منها، موضحين كذلك ارتفاع الطلب على اقتناء أجهزة التبريد الأخرى كالمراوح.

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وانتعشت مبيعات محال أجهزة التكييف والتبريد في الأردن في ظل موجة الحر المبكرة التي أحكمت قبضتها على أجواء المملكة منذ بداية الشهر الحالي، وفق عاملين قدروا ارتفاع الطلب بنسبة 100 % مقارنة الفترة نفسها من العام الماضي.



وتوقع عاملون أن يتواصل ارتفاع الطلب على شراء أجهزة التكييف خلال الشهرين المقبلين (ذروة فصل الصيف) .

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