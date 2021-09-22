توضيح بشأن عدم مجانية فحص كورونا خلال الفترة القادمة

الوكيل الإخباري - حطّت على مكاتب "الوكيل الإخباري" تساؤلات حول التصريحات الصحفية بشأن جعل فحص كورونا الـ( بي سي آر ) ، غير مجاني خلال الفترة القادمة .



وفي توضيح لهذا الشأن فإن "الوكيل الإخباري" وعلى ضوء تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الإعلامي باسم الحكومة صخر دودين أمس الثلاثاء فإن فحص كورونا سيكون مدفوع الثمن ( أنقر هنا) .



ولم يُحدد دودين الفترة الزمنية الذي سيتم اتخاذ هذا القرار ، مشدّدا على أهمية تلقي اللقاح المضاد لكورونا من قبل المواطنين من أجل الوصول إلى المناعة المجتمعية والتخلص من الجائحة في المملكة .



وفي ذات السياق وفي تصريح آخر لأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي في هذا الشأن ، فقد كشف أنه لا قرار حتى اليوم بأن يكون فحص كورونا على نفقة المواطن ، مبينا أن بقائه مجاني يعتمد على عدة أمور أهمها الإقبال على المطعوم ( أنقر هنا) .



تصريحا دودين والبلبيسي كلاهما يصبان في ذات الأمر ، حيث الإشارة في كليهما إلى أنه لا قرار رسمي بشأن جعل فحص كورونا غير مجاني حتى اللحظة ، إلا أن هنالك توجها حكوميا للإعلان عن " عدم مجانية الفحص " خلال الفترة القادمة.



أمر الدفاع 32

وبحسب أمر الدّفاع رقم (32) لسنة 2021، الذي أصدره رئيس الوزراء بشر الخصاونة، فإنه على موظفي القطاع العام والهيئات الرسمية ممن لم يتلقوا اللقاح أو تخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص PCR سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة، صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.



وقد تتلقى هذه الفئات حال مخالفتها القرار، خصمًا من رواتبها أو رصيد إجازاتهم السنوية، إضافة إلى اعتبار طلاب الجامعات "غياب".

اضافة اعلان