توضيح بشأن منح الدعم النقدي للمستحقين من صندوق المعونة

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى،إن مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية عالج قضية قيمة الأراضي، وسيعالج موضوع السيارات الخاصة التي يمتلكها بعض المنتفعين، خاصة في المناطق البعيدة والكبيرة جغرافياً، مشيرة إلى أن النظام الإلكتروني يقوم شهرياً بدراسة جميع الأسر المستفيدة، وإعادة ترتيبها، لمنح الدعم للمستحقين.



ودعت بني مصطفى، الأسر التي جرى إيقاف الدعم عنها أو التي خفضت قيمة الدعم النقدي عنها، تزويد صندوق المعونة بتلك الملاحظات، ليتم دراستها ومعالجتها.



وأكدت أن صندوق دعم الجمعيات سيركز على دعم الجمعيات التي لم تحصل على الدعم من قبل، والجمعيات في المناطق النائية لمواصلة تقديم الخدمات المختلفة، خاصة الجمعيات التي لديها مشاريع إنتاجية وفعالة، لخلق فرص عمل للشباب، وتمكين المرأة اقتصادياً، وتحويل الأسر من متلقية للدعم إلى أسر منتجة.



وأشارت بني مصطفى، إلى أن الوزارة أجلت كافة الأقساط المستحقة لشهر كانون الأول الماضي، على صناديق الائتمان، وقروض الأسر المنتجة المستحقة على المواطنين، والجمعيات الخيرية والمنتفعين من برامج تعزيز الإنتاجية، للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في هذه الفترة، وان الوزارة عفت بعض المقترضين من القروض المستحقة عليهم وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، ومنها وفاة المقترض وغيرها.



وشددت في ختام جولتها التي رافقها فيها أمين عام الوزارة وعدد من مسؤوليها، أن الوزارة وصندوق المعونة لن يتوانيا عن تقديم خدماتهما للأسر الفقيرة والمحتاجة، والجمعيات الخيرية الفعالة، وتعزير مشاريع الأسر المنتجة.

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