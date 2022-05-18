توضيح جديد من الزراعة حول الأسماك النافقة

الوكيل الاخباري - أكد مدير مديرية الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة المهندس خليل عمرو أن النتائج النهائية لكافة الفحوصات على الأسماك النافقة والعينات من المزارع اثبتت خلو الاسماك من المرض الوبائي الفيروسي( KOI HERBES VIRUS )



وأضاف عمرو أن اسباب النفوق تعود إلى إصابة فطرية ناتجة عن (مرض تعفن الخياشيم ) الفطري وهو مرض فطري قابل للعلاج والادارة ولدى الوزارة برنامج ادارة بهذا الخصوص ولا يشكل حالة وبائية على الانسان او الحيوان.

اضافة اعلان