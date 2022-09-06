توضيح جديد من وزارة التربية حول خيمة الجيزة

الوكيل الاخباري - قال مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الدكتور جمال الحناوي إن مدرستي الباسلية الأساسية للبنين والباسلية الثانوية المختلطة تبعدان حوالي 2.2 كم فقط عن التجمع السكاني الذي تم بناء خيمة فيه اليوم من قبل مواطن والترويج عبر وسائل الإعلام على أنها مدرسة.



وأشار في تصريح لـ(بترا) إلى أن مديرية التربية تواصلت مع المدارس المذكورة، وتبين غياب حوالي 20 طالباً فقط، مؤكدا أنهم مسجلون في سجلات المدارس.



وأوضح أن طبيعة لواء الجيزة الذي يتكون من تجمعات سكانية مترامية الأطراف يصعب إنشاء مدارس في كل تجمع منها نظرا لقلة أعداد الطلبة في كل موقع.



وأوضح أن هذا التجمع السكاني الذي تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة الخيمة فيه على أنها مدرسة بمديرية التربية والتعليم للواء الجيزة، يتلقى أبناؤه تعليمهم من خلال مدرستي الباسلية الثانوية المختلطة التي تستوعب حوالي 187 طالباً وطالبة، والباسلية الأساسية للبنين والتي تستوعب حوالي 110 طلاب.

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