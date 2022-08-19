توضيح حكومي بشأن ارتفاع الأسعار

الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، فيصل الشبول، إن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات للحد من تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية على الأردن، وخاصة فيها يتعلق بارتفاع الأسعار.



وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية الروسية، جاءت بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا، مما أثر بشكل كبير على العالم، وانعكس بدوره على الأردن.



وأكد أن الأردن جهزّ نفسه جيداً من ناحية سلاسل توريد الأغذية، والمخزون الغذائي الاستراتيجي.

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