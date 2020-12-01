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الثلاثاء، 01-12-2020 11:21 ص

مراجعة القرارات الحكومية

توضيح حكومي بشأن الحظر الجزئي والإغلاقات

حظ
أرشيفية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، في وزارة الصحة،  الدكتور بسام حجاوي، أنه سيتم مراجعة القــرارات الحكومية المتعلقة ، بساعات الحظر الجزئي ، وإغلاق بعض القطاعات ، في حال تراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا .

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ولفت حجاوي الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه في حال انخفاض الإصابات بفيروس كورونا ، وعدد الوفيات لأيام ، سيتم مراجعة النظر في عدد من القرارات الحكومية ، التي يتم العمل بها حاليا ، بحيث تكون مناسبة للوضع الوبائي الراهن.

 

" ما يهمنا اليوم ، التزام الأردنيين بالإجراءات الصحية ، حيث الالتزام بارتداء الكمامات ، والتباعد الجسدي ، من أجل الحد من تفشّي الفيروس"، وفق حجاوي.

 

وقال " في حال كان هنالك ثبات في الوضع الوبائي ، وانخفاض واضح في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا ، خلال الأسبوع الحالي ، سيكون هنالك إجراءات للمصلحة الصحيّة والمصلحة الاقتصاديّـــة وإعادة النظر في عدد من القرارات " .

 

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