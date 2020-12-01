توضيح حكومي بشأن الحظر الجزئي والإغلاقات

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، في وزارة الصحة، الدكتور بسام حجاوي، أنه سيتم مراجعة القــرارات الحكومية المتعلقة ، بساعات الحظر الجزئي ، وإغلاق بعض القطاعات ، في حال تراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا .

اضافة اعلان



ولفت حجاوي الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه في حال انخفاض الإصابات بفيروس كورونا ، وعدد الوفيات لأيام ، سيتم مراجعة النظر في عدد من القرارات الحكومية ، التي يتم العمل بها حاليا ، بحيث تكون مناسبة للوضع الوبائي الراهن.

" ما يهمنا اليوم ، التزام الأردنيين بالإجراءات الصحية ، حيث الالتزام بارتداء الكمامات ، والتباعد الجسدي ، من أجل الحد من تفشّي الفيروس"، وفق حجاوي.

وقال " في حال كان هنالك ثبات في الوضع الوبائي ، وانخفاض واضح في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا ، خلال الأسبوع الحالي ، سيكون هنالك إجراءات للمصلحة الصحيّة والمصلحة الاقتصاديّـــة وإعادة النظر في عدد من القرارات " .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





