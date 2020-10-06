توضيح حكومي بشأن الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - أكد مصدر طبي ، عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، أن اللجنة تضع أمامها خيار الحظر الشامل على مستوى المملكة ، نتيجة لارتفاع الإصابات القياسية بفيروس كورونا، ويتم دراسة تبعاتها على جميع المستويات.

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ولفت المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم دراسة أعداد الإصابات لأيام ، نتيجة للقفزات الحاصلة فيها ، خلال الأيام الماضية.

وأشار "أن الحظر الشامل "مقترح أخير" ، موضحا أن التزام المواطنين بالكمامة ، ضروري ، من أجل الحدّ من انتشار الفيروس ، وزاد " لقد تم التشديد مرارا على ضرورة التباعد الاجتماعي ، وارتداء الكمامات ، والاهتمام بالنظافة الشخصية ، إلا أن هنالك استهتار من قبل المواطنين".

ومن جهته قال نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد مازن الفراية - في وقت سابق- أان الإجراءات المحتملة مستقبلا قد تشمل عزل أحياء بكاملها أو فرض حظر شامل على مستوى المملكة إذا زادت الإصابات بصورة تجعل قدرتنا الصحية محل تساؤل .

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