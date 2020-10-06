توضيح حكومي بشأن الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - أكد مصدر طبي ، عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، أن اللجنة تضع أمامها خيار الحظر الشامل على مستوى المملكة ، نتيجة لارتفاع الإصابات القياسية بفيروس كورونا، ويتم دراسة تبعاتها على جميع المستويات.
ولفت المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم دراسة أعداد الإصابات لأيام ، نتيجة للقفزات الحاصلة فيها ، خلال الأيام الماضية.
وأشار "أن الحظر الشامل "مقترح أخير" ، موضحا أن التزام المواطنين بالكمامة ، ضروري ، من أجل الحدّ من انتشار الفيروس ، وزاد " لقد تم التشديد مرارا على ضرورة التباعد الاجتماعي ، وارتداء الكمامات ، والاهتمام بالنظافة الشخصية ، إلا أن هنالك استهتار من قبل المواطنين".
ومن جهته قال نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد مازن الفراية - في وقت سابق- أان الإجراءات المحتملة مستقبلا قد تشمل عزل أحياء بكاملها أو فرض حظر شامل على مستوى المملكة إذا زادت الإصابات بصورة تجعل قدرتنا الصحية محل تساؤل .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة