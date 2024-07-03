الأربعاء 03-07-2024
الوكيل الاخباري
 

اعلان صادر عن المستقلة للانتخاب بشأن تغطية الانتخابات النيابية 2024

الهند تعلن بناء المرحلة الأولى من محطتها الفضائية المدارية في 2028

​ الامن العام : القبض على شخص قتل والدته ولاذ بالفرار

إصابة شخصين أحدهما جندي .. عملية طعن بمجمع تجاري شمالي إسرائيل

في ظاهرة فلكية نادرة .. العالم على موعد مع انفجار نجم سَيُرى بالعين المجردة

الخصاونة يؤكد أهميَّة الشَّراكة مع الصَّندوق العربي للإنماء الاقتصادي

الأوقاف الفلسطينية: 18 اقتحاما للأقصى الشهر الماضي

بيان صادر عن وزارة الطاقة حول أنظمة الخلايا الشمسية

بالأسماء.. إعلان تشكيل حكومة مصر الجديدة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

الأربعاء، 03-07-2024 10:20 ص

توضيح حكومي بشأن العطلة الرسمية لموظفي القطاع الخاص

1220237111314771578108


الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل بأنه استنادا للقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين فإن أي بلاغ يصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية يشمل مؤسسات القطاع الخاص.اضافة اعلان


وبينت الوزارة أن المادة (59) من قانون العمل أوضحت آلية تشغيل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية بحيث نصت على أنه إذا اشتغل العامل خلال هذه العطل فإنه يستحق أجرا اضافيا لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد.

وأشارت الوزارة إلى أنها خاطبت جميع الجهات المعنية بهذا الخصوص وهي وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاستثمار، غرفة صناعة الأردن، غرفة تجارة الأردن، الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202430111738756048604

اعلان صادر عن المستقلة للانتخاب بشأن تغطية الانتخابات النيابية 2024

-980174657

أنشطة ودورات بمراكز شبابية بالكورة والوسطية في اربد

الأمن العام

​ الامن العام : القبض على شخص قتل والدته ولاذ بالفرار

WhatsApp Image 2024-07-03 at 11.05.34 AM

مجمع الملك الحسين للأعمال يستضيف وفد رجال الأعمال السينغافوري

image

الخصاونة يؤكد أهميَّة الشَّراكة مع الصَّندوق العربي للإنماء الاقتصادي

720242134220318800854

853 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

أخبار متعلقة
1719735188270

مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا والصندوق الوطني لدعم المؤسسات

shutterstock_1342192166-e1653912618716

تحذير حكومي للأردنيين

mol

وزارة العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية- رابط

عمل2

هام للأردنيين الباحثين عن فرص عمل

atik-yonetimi-nedir66502

ندوة حول الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بالبلقاء التطبيقية