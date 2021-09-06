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توضيح حكومي بشأن باصات طلاب المدارس الحكومية

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 الوكيل الاخباري - اكدت الناطق الرسمي في هيئة تنظيم قطاع النقل، د. عبلة وشاح، ان باب الطلبات مفتوح للشركات والافراد الراغبين بالترخيص للنقل المدرسي في كافة انحاء المملكة.

وكشفت في تصريحات صحفية ان الهيئة تدرس حاليا منح ترخيص لاحدى الشركات التي استكملت كافة الوثائق مشيرة الى ان عدد المكاتب التي تم منحها الترخيص لتقديم هذه الخدمة بلغت 21 مكتبا تقوم بتشغيل 271 وسيلة نقل.

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