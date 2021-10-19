توضيح حكومي بشأن تفاصيل الرقابة بواسطة سند

الوكيل الاخباري - أوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تفاصيل استخدام تطبيق سند لغايات التفتيش.



وقالت الوزارة إنه يمكن للمواطن تحميل التطبيق، ودون الحاجة للتسجيل يمكن استخدام خيار الهوية الصحية باستخدام الرقم الوطني ورقم الهاتف، وبناء عليه يحصل المواطن على المعلومات التالية:



1- الرابط لاخر فحص PCR



2- الرابط لشهادة المطاعيم



‏3- QR code



وبينت أنه يمكن للمواطن الاحتفاظ بشهادة المطاعيم او الكود واظهاره للمفتش، حيث يقوم المفتشين باستخدام خيار التفتيش والذي يمكن من خلاله :

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1- قراءة كود الهوية الصحية

2- قراءة كود شهادة المطاعيم

3- قراءة الهوية الشخصية



ولفتت إلى أن نتيجة التفتيش ستكون اما سند اخضر و يسمح بالدخول او احمر و لا يسمح بالدخول.