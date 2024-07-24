توضيح حكومي بشأن مبيعات البنزين والسولار

الوكيل الاخباري - بلغت مبيعات المشتقات النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي 1747.5 مليون لتر مقارنة بـ 1836.04 مليون لتر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت 5 بالمئة.



وبحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية؛ انخفضت كميات مبيعات بنزين (90) من 826.7 مليون لتر الى 769.9 مليون لتر بنسبة انخفاض بلغت 7 بالمئة, في حين ارتفعت مبيعات البنزين (95) من 69.8 الى 70.8 بنسبة ارتفاع 2 بالمئة, فيما انخفضت مبيعات السولار من 869.4 الى 846.0 وبنسبة انخفاض 3 بالمئة والكاز من 70.2 الى 60.7 بنسبة انخفاض 13 بالمئة.

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