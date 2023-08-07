توضيح حكومي بشأن مركبات التطبيقات الذكية

الوكيل الاخباري - انخفض عدد أسطول مركبات التطبيقات الذكية في الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 682 مركبة مقارنة مع الربع الأول الذي سبقه، ليصل إلى 11024 مركبة تتبع إلى 7 شركات "ذكية"، بحسب مؤشر الأداء للربع الثاني من 2023.



واستقر عدد المركبات فئة متوسط عمومي عند 3644 مركبة، في الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لهيئة تنظيم قطاع النقل البري.



وقالت هيئة قطاع النقل البري، الاثنين ، إنّ عدد مركبات السرفيس العمومي، وصل إلى قرابة 1004 مركبات في الربع الثاني من العام الحالي، كما استقر عدد الحافلات العمومي عند 744 حافلة، خلال الفترة ذاتها.



وشهد عدد مركبات التكسي الأصفر انخفاضا طفيفا، بمقدار مركبة واحدة عن الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى قرابة 5345 مركبة في الربع الثاني من العام الحالي.

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