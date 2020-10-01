توضيح حكومي بعد سريان الحظر الشامل بمناطق في الزرقاء

الوكيل الإخباري - أكد مصدر حكومي ، الخميس، أنه يمكن للمواطنين في المناطق المعزولة في محافظة الزرقاء التسوّق يوم السبت القادم، من الساعة (9) صباحا وحتى ( 1) ظهرا، وذلك مشيا على الأقدام .

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وقد بدأ في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس سريان قرار عزل جزء من منطقة البتراوي والزرقاء الجديدة في المحافظة، وفرض حظر التجوّل الشامل في هذه المناطق ولمدّة أسبوع، نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيهما.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ذلك تم تفويض محافظي البلقاء و الزرقاء باتخاذ القرارات اللازمة لدخول سلاسل التوريد وإصدار التصاريح اللازمة عند الضرورة، والتعامل مع الحالات الإنسانيّة والطارئة في المنطقتين.



وحول مناطق العزل في مدينة الزرقاء ، قال رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني ، في وقت سابق، إن العزل يشمل مناطق شارع الكرامة وشارع مكة المكرمة "36" ولغاية شارع الملكة نور "شارع المصفاة"، مشيراً إلى أن هذه المناطق تضم ما يزيد على 40 الف نسمة تقريبا .



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