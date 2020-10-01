الخميس 01-10-2020
الوكيل الاخباري

إعادة فتح صالات المطاعم والمقاهي

وفيات الخميس 1/10/2020

توضيح حكومي بعد سريان الحظر الشامل بمناطق في الزرقاء

توزيع المعونات الشهرية اليوم

أسعار الذهب ليوم الخميس 1/10/2020

إعلان قائمة إساءة الاختيـــار اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

انخفاض على درجات الحرارة

بدء سريان قرار عزل مخيم البقعة ومناطق في الزرقاء

لجنة الأوبئة توضح حول احتمالية العودة للحظر الشامل




الخميس، 01-10-2020 08:54 ص

لمدة أسبوع

توضيح حكومي بعد سريان الحظر الشامل بمناطق في الزرقاء

زر
شارع في الزرقاء


الوكيل الإخباري - أكد مصدر حكومي ، الخميس، أنه يمكن للمواطنين في المناطق المعزولة في محافظة الزرقاء التسوّق يوم السبت القادم، من الساعة (9) صباحا وحتى ( 1) ظهرا، وذلك مشيا على الأقدام .

اضافة اعلان
 

وقد بدأ في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس سريان قرار عزل  جزء من منطقة البتراوي والزرقاء الجديدة في المحافظة، وفرض حظر التجوّل الشامل في هذه المناطق ولمدّة أسبوع، نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيهما.

 

ويأتي ذلك بالتزامن مع ذلك تم تفويض محافظي البلقاء و الزرقاء باتخاذ القرارات اللازمة لدخول سلاسل التوريد وإصدار التصاريح اللازمة عند الضرورة، والتعامل مع الحالات الإنسانيّة والطارئة في المنطقتين.

وحول مناطق العزل في مدينة الزرقاء ، قال رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني ، في وقت سابق، إن العزل يشمل مناطق شارع الكرامة وشارع مكة المكرمة "36" ولغاية شارع الملكة نور "شارع المصفاة"، مشيراً إلى أن هذه المناطق تضم ما يزيد على 40 الف نسمة تقريبا .

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
559

تصريح جديد للجنة الأوبئة حول ارتفاع إصابات كورونا

620206161558828246670

الأردنيون عادوا للمساجد بدءا من فجر اليوم

مط

إعادة فتح صالات المطاعم والمقاهي

را

توزيع المعونات الشهرية اليوم

قب

إعلان قائمة إساءة الاختيـــار اليوم

9a0e8639-4352-4b36-8119-71c5eebc12e9

بدء سريان قرار عزل مخيم البقعة ومناطق في الزرقاء

أخبار متعلقة
بل

البلقاء التطبيقية تتقدم ببديل وطني للتجسير

9202022213638878836452

القبض على مطلوب بمبلغ 2 مليون دينار

وزارة

خطة طوارئ لمواجهة فصل الشتاء

عزل

الحظر الشامل في مناطق بالمملكة يدخل حيز التنفيذ

820201617036380255814

تحديد ساعات للتسوق في سويمة والروضة

9202013103648135540731

إصابات البلقاء بفيروس كورونا تتجاوز 50 حالة حتى عصر اليوم