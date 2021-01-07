الخميس 07-01-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 07-01-2021 02:55 م

ترقب للقرار

توضيح حكومي جديد بشأن عودة الطلبة إلى المدارس

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طلبة إحدى المدارس الحكومية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم الخميس، إن العودة للفصل الدراسي المقبل في شهر شباط/فبراير لن تكون "تقليدية" كما كانت قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وقال الناطق الإعلامي في الوزارة عبد الغفور القرعان في تصريح صحفي  إن الوزارة تقيم الوضع الوبائي بالتشارك مع الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب الذي يصب بمصلحة الجميع.


ولفت إلى أن الوزارة ستعلن قرارها المتعلق بشكل الفصل الدراسي المقبل قبل أسبوع من بداية الفصل الدراسي المقبل الذي يبدأ بتاريخ  7/2/2021.

 

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