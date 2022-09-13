الثلاثاء 13-09-2022
الوكيل الاخباري

حفل إشهار كتاب "الصحافة الأردنية في مئة عام" اليوم - صور

نائب الملك يتابع عملية إخلاء عمارة اللويبدة من مركز الأزمات

توضيح حكومي حول أسباب انهيار المبنى في اللويبدة

الصحة: مستعدون لاستقبال إصابات انهيار عمارة اللويبدة

إدارة الأزمات يهيب بالمواطنين بشأن انهيار عمارة اللويبدة

الأمن العام : اخلاء وفاة من تحت انقاض عمارة اللويبدة

إخلاء إصابة سادسة من تحت أنقاض عمارة اللويبدة

وزير الاعلام : الخصاونة اوعز بفتح تحقيقا بحادثة انهيار عمارة اللويبدة

رئيس الوزراء يصل إلى موقع إنهيار عمارة اللويبدة - صور

الامن العام يكشف تفاصيل جديدة حول انهيار عمارة اللويبدة

الثلاثاء، 13-09-2022 06:50 م

توضيح حكومي حول أسباب انهيار المبنى في اللويبدة

wwww


الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الثلاثاء، إن من أسباب انهيار المبنى في منطقة اللويبدة في عمّان أنه قديم ومتهالك.

وأضاف كريشان لـ"المملكة"، أنه يتم تقييم وضع المباني المجاورة.

وتوفي شخص وأصيب آخرون إثر انهيار مبنى سكني مأهول بالسكان في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان.

نقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد الشوابكة، توقع أن العمارة المنهارة كانت قائمة على طبقات طينية وقد تكون هي السبب الرئيسي بسقوط المبنى.

وأضاف الشوابكة لـ"المملكة"، أن نوعية التربة في مناطق عمان قابلة للانزلاق في حال تواجد أي كميات من المياه، ومن الممكن أنه قد تسربت مياه صرف صحي لأساسات العمارة.

" أتوقع أن فرق الإنقاذ قادرة للوصول إلى منطقة الانهيار لكن ليس بسهولة، لأن طبيعة بناها قديم وشوارعها قديمة، وتكمن صعوبة أيضا في كونها منطقة ذات كثافة سكانية " بحسب الشوابكة.

وبين أن أي أسباب تذكر الآن حول انهيار المبنى سابقة لأوانها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

حفل إشهار كتاب "الصحافة الأردنية في مئة عام" اليوم - صور

www

نائب الملك يتابع عملية إخلاء عمارة اللويبدة من مركز الأزمات

main_image63209f890ad9d

الصحة: مستعدون لاستقبال إصابات انهيار عمارة اللويبدة

www

إدارة الأزمات يهيب بالمواطنين بشأن انهيار عمارة اللويبدة

fffff

الأمن العام : اخلاء وفاة من تحت انقاض عمارة اللويبدة

fff

إخلاء إصابة سادسة من تحت أنقاض عمارة اللويبدة

أخبار متعلقة
www

إدارة الأزمات يهيب بالمواطنين بشأن انهيار عمارة اللويبدة

f231f7586ace4a340884cba517651f3f

الكشف عن عدد الإصابات الأولية اثر انهيار عمارة اللويبدة

مبنى رئاسة الوزراء

استحداث مجلس خدمات لبلديات جرش

w

كريشان يتفقد واقع الخدمات في بلدتي غرب إربد والطيبة

2

كريشان: لا مخاوف من مشاركة الشباب في العمل السياسي والحزبي

8202217143624748416152

السياحة : 1392 مسجلاً ببرامج رفع القدرات للعاملين ومزودي الخدمة