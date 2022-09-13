توضيح حكومي حول أسباب انهيار المبنى في اللويبدة

الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الثلاثاء، إن من أسباب انهيار المبنى في منطقة اللويبدة في عمّان أنه قديم ومتهالك.



وأضاف كريشان لـ"المملكة"، أنه يتم تقييم وضع المباني المجاورة.



وتوفي شخص وأصيب آخرون إثر انهيار مبنى سكني مأهول بالسكان في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان.



نقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد الشوابكة، توقع أن العمارة المنهارة كانت قائمة على طبقات طينية وقد تكون هي السبب الرئيسي بسقوط المبنى.



وأضاف الشوابكة لـ"المملكة"، أن نوعية التربة في مناطق عمان قابلة للانزلاق في حال تواجد أي كميات من المياه، ومن الممكن أنه قد تسربت مياه صرف صحي لأساسات العمارة.



" أتوقع أن فرق الإنقاذ قادرة للوصول إلى منطقة الانهيار لكن ليس بسهولة، لأن طبيعة بناها قديم وشوارعها قديمة، وتكمن صعوبة أيضا في كونها منطقة ذات كثافة سكانية " بحسب الشوابكة.



وبين أن أي أسباب تذكر الآن حول انهيار المبنى سابقة لأوانها.

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