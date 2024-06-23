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الأحد، 23-06-2024 04:14 م

توضيح حكومي حول أسعار الدجاج والكميات المتوفرة في الأسواق

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصناعة والتجارة ارتفاع كميات الدجاج الموردة إلى الأسواق بنوعيه الطازج والنتافات اليوم الأحد، الى السوق المحلية، وبما يلبي احتياجات جميع مناطق المملكة.

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وقال الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كميات الدجاج الطازج التي ذبحت في مسلخ أمانة عمان، ومسالخ الشركات المنتجة، بلغت قرابة 600 ألف طير، بارتفاع نحو 100 ألف عن المعتاد، إضافة لكميات الدجاج الموردة للنتافات والدجاج المجمد.


وأضاف، إن الوزارة تواصل جولاتها الرقابية اليومية، للتأكد من وفرة الكميات والالتزام بالسقوف السعرية المحددة للدجاج منذ أيار الماضي في مختلف حلقات التزويد، للدجاج الطازج والنتافات والمخصص للبيع للفنادق والمطاعم.


وأشار الى أن عدد المخالفات المحررة بحق محلات بيع الدجاج بلغ 220 مخالفة غالبيتها لعدم الالتزام بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة لأسعار الدجاج، مؤكداً توفر الدجاج بكميات كافية وبما يتجاوز احتياجات السوق المحلية.


وأوضح أن النقص الذي حصل في التوريد خلال أول يومين من عيد الأضحى المبارك، حصل بسبب تعطيل المسالخ، متوقعاً استقرارها وبما يغطي ويزيد على حاجة الاستهلاك المحلي خلال الأيام المقبلة.

 




 

 


 

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