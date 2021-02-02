الثلاثاء 02-02-2021
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الثلاثاء، 02-02-2021 07:08 م

توضيح حكومي حول أسعار بعض السلع

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الوكيل الاخباري - التقت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها علي، في الوزارة، اليوم الثلاثاء، عدداً من كبار تجار ومستوردي ومنتجي المواد الغذائية والدواجن، بحضور الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالوضع التمويني للمملكة والمتغيرات التي طرأت على أسعار سلع أساسية مؤخراً.
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وأكدت الوزيرة أهمية استقرار الأسعار، وعدم رفعها بشكل غير مبرر، ومواصلة الجهود للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد الغذائية سواء المنتجة محلياً أو المستوردة.

كما أكدت المهندسة علي استعداد الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة الملاحظات التي أبداها تجار ومنتجو المواد الغذائية، وخاصة ما يتعلق بتسهيل عمليات الاستيراد بالنسبة لبعض السلع.


 




 

 


 

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