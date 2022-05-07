السبت 07-05-2022
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السبت، 07-05-2022 07:00 م

توضيح حكومي حول ارتفاع أسعار الدجاج

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إن وضع سقوف سعرية لمنتج الدجاج ساعد في ضبط الأسعار خلال شهر رمضان وتوفر الكميات المناسبة.

وأوضح مساعد أمين عام الوزارة لشؤون التجارة الداخلية عماد البزور للمملكة، السبت، أنه وعندما تقوم الوزارة بتحديد السقوف السعرية تدرس جميع الكلف وبالتوافق مع جميع الأطراف المعنية، وتتم مراجعتها دوريا.

وبين أن ارتفاع أسعار الدجاج خلال عطلة العيد يعود إلى ارتفاع توريد الدجاج إلى المطاعم، إضافة إلى الطلب الشديد من قبل المستهلكين لانخفاض أسعارها مقارنة مع اللحوم الحمراء، وعدم دوام بعض المسالخ بكامل طاقتها الإنتاجية.

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