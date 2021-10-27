الأربعاء 27-10-2021
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الأربعاء، 27-10-2021 04:38 م

توضيح حكومي حول ارتفاع اصابات كورونا

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن الدراسات تشير إلى أن الأردن لن يدخل موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا كما في الموجتين الأولى والثاني، وذلك بالرغم من الزيادة المسجلة في أعداد الاصابات.

وبين البلبيسي بأن الملاحظ أن الأسابيع الماضية شهدت زيادة في أعداد الاصابات الأسبوعية ونسب الفحوصات الايجابية، لكن ورغم أهمية هذه المؤشرات، فإن هناك مؤشرا مهمّا وهو الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ومدى قدرتها على استقبال المصابين .

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