توضيح حكومي حول ارتفاع الأسعار وإجراءات لتقليل أثرها على المواطنين

الوكيل الإخباري - قالت وزيرة النقل وسام التهتموني، الأحد، إن كلف الشحن البحري للحاويات وصلت إلى مستويات مرتفعة بسبب تداعيات إغلاق مضيق باب المندب، والظروف في المنطقة، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة سريعة لتخفيض كلف الإمداد والتزويد حتى لا ترتفع الأسعار على المواطنين.

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وبحثت التهتموني ورئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، إمكانية خفض كلف الإمدادات والتزويد الواردة عبر ميناء العقبة في ظل تداعيات إغلاق مضيق باب المندب.



وأكد الفايز والتهتموني خلال لقائهما في وزارة النقل ممثلين عن نقابة وكلاء ملاحة الأردن وشركة ميناء حاويات العقبة ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والحوافز لخطوط الملاحة بهدف توفير بيئة تجارية جاذبة لشركات الشحن وتعزيز تنافسية الميناء وتخفيف العبء المالي على تلك الشركات والمواطنين في ظل الظروف الحالية في المنطقة.



ومن جهته، بين الفايز أن سلطة العقبة باشرت بتوفير ساحات إضافية مناسبة لتخزين الحاويات الواردة تكون بكلف تخزينية معقولة لتعزيز عمل شركات الشحن البحري والحد من ارتفاع الكلف التشغيلية عليها.



واقترح الفايز والتهتموني عقد اجتماع في وقت لاحق الأسبوع الحالي يضم جميع الأطراف من وزارة النقل وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ونقابة وكلاء ملاحة الأردن وشركة ميناء حاويات العقبة والجمارك وشركات التخليص وأطراف أخرى ذات علاقة لبحث الحلول والتوصل إلى صيغة نهائية تنفيذية لحوافز تسهم بخفض الكلف بشكل ملموس.