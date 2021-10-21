الخميس 21-10-2021
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الخميس، 21-10-2021 10:13 م

توضيح حكومي حول استمرار التفتيش على الكمامات

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الوكيل الاخباري - تساءل وزير الدّولة لشؤون الإعلام / الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول عن الفائدة من التخفيف على التفتيش على الكمامات.

وردا على دعوات للتخفيف في التفتيش على الكمامات في المنشآت التجارية قال الشبول في تصريحات لتلفزيون المملكة : لماذا التخفيف، نحن نريد تطبيق القانون والتزام الناس طوعا، والأصل الالتزام لكي يحافظ المواطن على صحته وليس لتجنب المخالفة.

وبين أن الكمامة حماية للنفس وحماية للآخرين، وهدفنا أن نقنع الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واخذ المطعوم.

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