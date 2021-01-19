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الثلاثاء، 19-01-2021 11:06 ص

توضيح حكومي حول اعادة فتح قاعات الافراح وقطاعات اخرى

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الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي انه تم الاعلان عن وجود 3 حزم لاعادة فتح القطاعات الاقتصادية يتم تنفيذها بالتدرج .

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وقالت المهندسة مها ان الحزمة الثانية تبدأ بتاريخ 1/2/2021 اما الحزمة الثالثة ستبدأ بتاريخ 1/3/2021 حيث اشارت الى انه يوجد 13 جهة تفتيشية ورقابية تراقب الاسواق والقطاعات التي تم اعادة فتحها لعدم مخالفة امر الدفاع رقم 20 . 

 

واضافت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين بما يخص صالات الافراح انها قيد الدراسة وتم الاستناد على خطة تعتمد على الوضع الوبائي وحسب التقييم القادم بعد مرور اسبوعين اذا كان الوضع الوبائي في تحسن سيتم اعادة فتح المزيد من القطاعات . 

 

 


 




 

 


 

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