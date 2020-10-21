الأربعاء 21-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول الحظر الشامل

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الأربعاء، 21-10-2020 09:58 ص

توضيح حكومي حول الحظر الشامل

حظ


الوكيل الإخباري - برّر مسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل هياجنة، اللجوء الى قرار الحظر الشامل يوم الجمعة، أن ذلك جاء ، بعد دراسة بيّنت عدم تأثيره الكبير على الدخل القومي وإبطائه لانتشار الفيروس.

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جاء ذلك في تصريحات صحافية، الأربعاء، لافتا أن الجمعة يعتبر اليوم المناسب للعمل بالقرار.


وكانت الحكومة، عدلت، الثلاثاء ، عن قرار الحظر الشامل الأسبوعي ليومي الجمعة والسبت ، وأصدرت قرارا بتنفيذ الحظر الشامل يوم الجمعة من كل أسبوع ، حتى نهاية العام الحالي .

 

 

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