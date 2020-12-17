توضيح حكومي حول الرواتب

الوكيل الإخباري - أكد مصدر حكومي مطلع ، أنه سيتم الانتهاء من المعاملات المالية ، وإجراءات صرف الرواتب الحكومية ، اليوم الخميس .

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وأشار المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أن صرف رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين سيكون متاحا بداية الأسبوع القادم.

وسيُصار إلى إرسال كشوفات الرواتب إلى البنوك ، عقب الانتهاء منها، وفق المصدر.

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