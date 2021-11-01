توضيح حكومي حول امكانية العودة إلى التعليم عن بعد

الوكيل الاخباري - قال مساعد أمين عام وزارة الصحة الدكتور غازي شركس ان الخطورة على طلبة المدارس اليوم حسب المتوقع، وقد ترتفع الحالات إلى أكثر من هذه الأرقام إلا أنه وبالمجمل يعتبر الوضع الوبائي في الأردن جيد، وأن وضع المدارس جيد وأن وزارة التربية حريصة على أن تبقي نسبة الإصابة في المدارس قليلة على الرغم من ارتفاعها لكن الحكومة مستمرة بتطبيق البروتوكول.



ولفت شركس إلى أنه وفيما يتعلق بالعودة إلى التعليم عن بعد، فهناك مؤشرات تتم مراقبتها لهذا الأمر وأن المؤشر الحرج هو الطاقة الاستيعابية للمستشفيات من غرف عزل وغرف عناية حثيثة وأجهزة تنفس اصطناعي، وما يتعلق بنسبة إشغال غرف العناية الحثيثة فقد بلغت في إقليم الشمال نسبة 34 بالمئة وفي إقليم الوسط 28 بالمئة و13 بالمئة في الجنوب وهي مؤشرات خضراء.

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