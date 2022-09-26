توضيح حكومي حول امكانية زيادة رواتب الموظفين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الاثنين، أن إعادة هيكلة سلم الرواتب كلف خزينة الدولة نحو نصف مليار دينار، والخزينة غير قادرة حاليا على زيادات غير مدروسة للرواتب.



وقال الشريدة، إن هناك تراجعا في كفاءات الموارد البشرية في القطاع العام، معتبرا أنه بحاجة لاستعادة دوره وسمعته التي كان يتمتع بها.



وأضاف أن خطة تحديث القطاع العام، جاءت لتراجع تدني مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلا عن الضعف في تطبيق وتنفيذ البرامج التي تطلقها.

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